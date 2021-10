Jacobs e Scardina, duro lavoro e sacrificio uniscono i due campioni: il bellissimo messaggio di King Toretto

SportFair

L’estate 2021 è stata ricca di emozioni e di splendide imprese italiane. Tra queste, sicuramente in tantissimi ricordano la vittora dell’oro olimpico di Marcell Jacobs, che si è aggiudicato la gara dei 100 metri maschili a Tokyo.

Una vittoria storica, che è stata seguita poi dal trionfo anche nella staffetta 4×100. Jacobs, dopo le Olimpiadi, non ha partecipato al altre gare, a differenza di alcuni suoi colleghi italiani, ma ha preferito godersi un po’ di meritato relax prima di ricominciare ad allenarsi in vista della prossima stagione.

Tra un allenamento e l’altro ha avuto anche modo di partecipare a diversi eventi sportivi, tra i quali anche la Milano Boxing Night della settimana scorsa, dove ha potuto festeggiare per la vittoria di Scardina, nuovo campione Intercontinentale Wbo dei supermedi.

Jacobs e King Toretto hanno avuto modo di incontrarsi e scambiare due chiacchiere, tra complimenti e splendidi abbracci. Ieri, a distanza di qualche giorno, Daniele Scardina ha condiviso sui social alcuni scatti proprio col velocista azzurro, accompagnati da splendide parole.

“Quando un paio di mesi fa ho visto Marcell gareggiare alle Olimpiadi, come tanti, mi sono emozionato. Da uomo che vive di sport conosco quel tipo di sacrificio, anni ed anni di rinunce e duro lavoro per giocarsi tutto in pochi istanti. Ho subito voluto complimentarmi con lui e dirgli che sarei stato onorato di averlo a bordo ring nel prossimo match. Quel giorno ho scoperto che anche Marcell aveva seguito negli scorsi anni il mio percorso sportivo e che condividiamo tante passioni. Felice di averti avuto al mio fianco bro, benvenuto in famiglia 🤝🔥 Forza Italia 🇮🇹“, queste le parole sui social di Scardina.