Magia di Marquez ad Austin: la sfida Quartararo-Bagnaia resta ancora aperta

20 giri di puro spettacolo oggi al Gp delle Americhe di MotoGP. Sin dalla partenza, la gara di oggi ad Austin ha regalato emozioni uniche: Marquez, partito dalla 3ª posizione in casella, si è subito portato in vantaggio, dominando la gara di oggi dal primo all’ultimo giro e andando a vincere sulla sua pista preferita e conquistando il suo secondo successo in stagione dopo l’infortunio alla spalla ed il lungo stop.

L’attenzione degli appassionati è andata tutto sulla sfida alle spalle del pilota spagnolo, quella tra Quartararo e Bagnaia, in lotta per il titolo Mondiale. Dopo le due vittorie consecutive, il pilota italiano della Ducati non è riuscito oggi a fare una buona partenza e si è dunque trovato ad inseguire e rimontare. Nei giri finali, però, fortunatamente, Bagnaia è riuscito comunque ad agganciare un importantissimo podio, chiudendo la sua gara terzo, proprio alle spalle del francese della Yamaha e tenendo dunque ancora viva la sfida quando mancano solo 3 gare.

Appena fuori dal podio Rins, seguito da Jorge Martin e Bastianini. 13° posto invece per Dovizioso, che è riuscito a far meglio del suo compagno di squadra, Valentino Rossi 15°.

Le parole dei top-3

Marquez: “il piano era esattamente come quello che ho fatto, cominciare bene, essere primo nella prima curva, un po’ più lento dopo e poi iniziare a spingere, ed è esattamente quello che ho fatto. Ero sicuramente stanco ed è stata difficile mantenere la concentrazione, ma Fabio era lontano ed il mio istinto mi diceva che anche lui avrebbe rallentato per lottare per il campionato“.

Quartararo: “è pancora più bello he una vittoria, mi sento molto bene, fisicamente è stata una gara difficile ma è bellissimo vedere questo risultato e vedere di essere davanti a Pecco è bellissimo. Sono contento per i fan americano e di mantenere il vantaggio in campionato“.

Bagnaia: “ho dato tutto, è stato più difficile della Malesia, stesse condizioni di caldo ma il circuito è davvero difficile. La nostra moto è stata molto competitiva, ma nel primo settore ho avuto problemi, sapevo che il passo di Marc sarebbe stato migliore, ma comunque non ero nervoso all’inizio quando ho visto che gli altri hanno aumentato il gap, poi ho niziato a spingere e ho raggiunto il podio, ed è il risultato migliore che potessimo raggiungere oggi“.