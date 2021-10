Marc Marquez risponde a Michel Fabrizio: “non capisco come un pilota possa dire certe cose”

SportFair

La morte di Dean Berta Vinales, avvenuta sabato scorso a seguito di un brutto incidente durante la gara di Supersport 300 a Jerez de la Frontera, ha scosso il mondo delle due ruote, scatenando polemiche.

Michel Fabrizio ha fatto discutere molto col suo post social, col quale ha annunciato il suo ritiro, affermando, poi, che i giovani seguono dei cattivi esempi, come Marc Marquez.

Arrivato ad Austin per disputare il Gp delle Americhe, in un circuito che tanto ama e che lo ha visto trionfare infinite volte, lo spagnolo della Honda ha commentato le parole del collega italiano, senza dargli però troppo spazio: “per prima cosa vorrei dare tutto il mio sostegno a Maverick ed alla famiglia Vinales. E’ una stagione difficile, triste, per il mondo dei moto. Quando ho letto il commento di quella persona, non ho capito come un pilota possa arrivare a dire quelle cose, soprattutto in un momento così difficile. Quindi non ho voglia di perdere tempo a rispondere a questo commento, perché appena l’ho letto mi sono detto che sarebbe stato meglio dimenticarlo. La cosa più importante è cercare di analizzare le cose e migliorarle. Ovviamente il rischio ci sarà sempre, perché questo fa parte del mondo dei motori, ma dobbiamo cercare di ridurlo“.