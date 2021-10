Che bello! Ma è uno nuovo? Manuel Bortuzzo in piedi nella casa del GF Vip tra le battute e l’emozione dei suoi compagni di avventura [VIDEO]

SportFair

Manuel Bortuzzo sta regalando emozioni uniche agli spettatori dell’edizione 2021 del Gf Vip. Il nuotatore azzurro, che ha perso l’uso delle gambe a seguito di una terribile sparatoria nella quale è rimasto coinvolto qualche anno fa, è uno dei vip più apprezzati del reality show.

Dopo le forti emozioni provate qualche sera fa, con la lettera scritta dall’ex fidanzata Federica, oggi Manuel, grazie alla complicità della produzione, che gli ha concesso un deambulatore, ha abbandonato la sua sedia a rotelle per muovere i primi passi con le sue gambe nella casa più spiata d’Italia.

Con la collaborazione di Aldo Montano e di Alex Belli, Manuel è uscito dal confessionale in piedi, lasciando tutti di stucco. I concorrenti del Gf Vip sono rimasti sorpresi e hanno camuffato la loro forte emozione con qualche battuta, in particolar modo sull’altezza di Bortuzzo.

“Che bello! Ma è uno nuovo?“, ha scherzato Katia Ricciarelli. “Hai visto come è alto?“, ha risposto Alex Belli. Soleil, poi, ha preso in giro Lulù Selassiè: “e adesso come fai a dargli i bacini?“.