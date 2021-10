Mannion pronto al debutto con la Virtus, l’estate da incubo è solo un vecchio ricordo: “ho perso 20 chili, dopo la salmonella anche un’infezione intestinale”

SportFair

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Nico Mannion farà il suo esordio oggi con la casacca della Virtus Bologna. Dopo un’estate complicata, durante la quale ha dovuto fare i conti con un problema di salute, il cestista azzurro, proveniente dall’NBA, è finalmente pronto per debuttare nel campionato italiano.

“Sono pronto ad emozioni forti, sapendo quello che ho passato, ricordando i momenti in cui sembrava tutto incerto. Finalmente posso giocare“, ha raccontato alla ‘rosea’ prima di spiegare cosa ha avuto ques’estate: “ho cominciato a sentirmi male a inizio giugno. Avevo la salmonella, ma pensavo fosse una semplice intossicazione alimentare. Perdevo peso, ero disidratato e sempre stanco, sempre col bisogno di dormire. Abbiamo scoperto prima di partire con la Nazionale per la Serbia che avevo la salmonella, ma stavo guarendo. Durante il Preolimpico mi sono sentito meglio, anche se non credo di essere mai stato oltre l’80%. Stavo male anche a Tokyo. La salmonella aveva causato un’altra infezione intestinale. E la situazione è peggiorata prima delle Olimpiadi: continuavo a perdere peso. Quando abbiamo affrontato la Francia nei quarti avevo già perso 9-10 chili. Ho scritto a mio padre che non riuscivo a stare in piedi, ma lui non sapeva cosa mi stava succedendo e pensava fosse tensione. Mi ha detto di dare il massimo, ho fatto quello che ho potuto“, ha affermato ancora.

“Quando sono tornato a casa abbiamo capito e cominciato le cure. Mi sentivo bene quando sono partito per l’Italia, ma sull’aereo mi sono sentito male di nuovo e ho provato il peggior dolore della mia vita. Sono stato due giorni in hotel, poi sono andato in ospedale: ci sono stato cinque giorni, con una flebo attaccata 24 ore su 24. Sono stati mesi lunghi e dolorosi, ho perso quasi 20 chili. Grazie all’aiuto di tutti, dai medici alla Virtus, sono tornato in forma. Adesso peso più di quando mi sono ammalato. Sapevo sarebbe stato veloce riprendere i chili persi, ma non credevo che il rientro in campo sarebbe stato così veloce. Puntavamo alla prima settimana di novembre, sono almeno due settimane in anticipo. Ringrazio i medici e la Virtus per questo“, ha raccontato Mannion, prima di spiegare di aver scelto la Virtus Bologna per crescere, per giocare ed imparare dai suoi errori, vista la sua giovanissima età, ammettendo di avere come obiettivo, però, quello di tornare in NBA, da protagonista.