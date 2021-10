Manila Grace e Pupa Milano insieme per un Trick or Threat speciale per Halloween

SportFair

Lo spirito di Halloween è già nell’aria e Manila Grace si appresta a festeggiare la notte più ‘scary’ dell’anno con un’iniziativa dedicata a tutto il suo pubblico.

Il marchio di abbigliamento e accessori omaggerà infatti le sue clienti con un piccolo cadeau beauty.

Dal 27 al 31 ottobre 2021, Manila Grace decide di omaggiare a tutte coloro che effettuano una spesa minima di 169 € in store o sul sito una simpatica palette per il make-up firmata Pupa Milano in edizione limitata a forma di fantasmino composta da quattro ombretti e un rossetto matt.

Halloween è l’occasione per osare più del solito con il trucco grazie a Manila Grace e Pupa Milano è possibile.

L’iniziativa, oltre ai negozi e sul sito, verrà promossa attraverso i profili social del brand con post, stories e un reel realizzato ad hoc.