Malore per Aguero durante Barcellona-Alaves: il Kun in ospedale per controlli cardiaci [FOTO]

Ansia per il Kun Aguero: l’attaccante ha accusato un malore durante la partita tra Barcellona e Alaves, match valido per la Liga spagnola. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio dei blaugrana al 49′ con Depay, al 52′ è Rioja a ristabilire la parità.

Al 41′ paura per Aguero, l’attaccante è stato costretto a lasciare il campo per un malore, al suo posto dentro Coutinho. Il calciatore è andato a terra da solo con una mano al petto e l’altra alla gola manifestando problemi respiratori. Immediato l’intervento dei medici, poi è stato trasportato in ospedale.

Il Barcellona ha twittato: “Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci”. L’allenatore Sergi ha confermato: “Sergio mi ha detto che era un po’ stordito, ho scoperto che l’hanno portato in ospedale per vedere cos’ha veramente. Al momento non so altro”.