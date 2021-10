Il Chelsea in ansia per Lukaku: l’attaccante lascia il campo per infortunio

SportFair

Le squadre sono in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, i primi minuti sono stati scoppiettanti. In campo la Juventus contro lo Zenit, nello stesso girone dei bianconeri giocano anche Chelsea e Malmoe.

Al 30′ la partita è già sul risultato di 2-0 con i gol messi a segno da Christensen e Jorginho su calcio di rigore. Al 23′ una brutta notizia per Tuchel: colpo alla caviglia per Lukaku, l’ex Inter lascia il campo zoppicando. Al suo posto dentro Havertz, accertamenti entro le prossime ore.