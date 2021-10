Luca Moro del Catania è la nuova stella del calcio italiano: 10 gol in 10 partite, meglio di Salah e Benzema

SportFair

La prima parte della stagione ha lanciato alla ribalta il nome di Luca Moro, attaccante 20enne del Catania. Il campionato di Serie C è sempre più emozionante, sono tante le squadre in grado di lottare per la promozione e tra queste c’è anche il club siciliano. La classifica si è accorciata dopo la pesante sconfitta del Bari contro il Francavilla, il Catania ha vinto sul campo del Monterosi con il punteggio di 1-4 e si è affacciato in zona playoff, il distacco dal primo posto è di 9 punti. Un grande protagonista dell’ultimo match è stato proprio Luca Moro, il calciatore ha aperto e chiuso la partita, il giocatore ha siglato una doppietta da impazzire. E’ già finito nel mirino di club di categoria superiore e potrebbe presto arrivare nel calcio che conta.

Chi è Luca Moro

E’ un attaccante classe 2000, è per distacco il capocannoniere di tutto il campionato di Serie C: 10 gol in 10 partite è un rendimento veramente eccezionale e che non è di certo passato inosservato. Luca Moro è di proprietà del Padova, è un calciatore che non lascia nulla al caso ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La sua media realizzativa è veramente impressionante: un gol ogni 75 minuti. Luca Moro è già al livello dei più grandi: solo Lewandowski (una rete ogni 73’) e Haaland (un gol ogni 60’) hanno fatto meglio, mentre calciatori come Salah (un gol ogni 81′), Lucca (un gol ogni 92’) e Benzema sono alle spalle del calciatore del Catania. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Torino, Padova, Genoa e Spal Under 19, poi la prima squadra del Padova e adesso il Catania. La prossima stagione sarà almeno in Serie B, con il Catania o con un’altra maglia.