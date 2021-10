Fiorentina, il sostituto di Vlahovic è in casa: chi è Louis Munteanu, l’attaccante sponsorizzato da Mutu

SportFair

Sono giorni difficili in casa Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla brutta prestazione contro il Venezia, la sfida dell’ottava giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-0. Dopo un ottimo avvio di stagione, i viola hanno rallentato la corsa e nelle ultime due giornate sono arrivate due sconfitte, i ko sono tre negli ultimi quattro incontri. In più è scoppiato il caso Vlahovic: l’attaccante serbo ha deciso di non rinnovare il contratto e si è scatenata la contestazione dei tifosi. Si sono registrati momenti di tensione nel settore ospite proprio nel match contro il Venezia, sono volate pesanti offese nei confronti del calciatore. Il sostituto potrebbe essere già in casa: si tratta di Louis Munteanu.

Chi è Louis Munteanu

Louis Munteanu è un attaccante rumeno classe 2002 che si è messo in mostra grazie alle sue qualità dal punto di vista tecnico e umano. Ha già dimostrato tutto il suo talento e si è confermato molto professionale dentro e fuori dal campo. E’ di proprietà della Fiorentina, è stato acquistato a titolo definitivo dalla compagine rumena del Viitorul la scorsa estate. Il club italiano ha sborsato due milioni di euro e punta tanto sulla sua valorizzazione. E’ stato sponsorizzato anche da Adrian Mutu: “deve continuare a migliorare, senza porsi limiti. Se darà il 100% i tifosi gli faranno sentire tutto il loro affetto, così come fecero con me”. E’ diventato un punto fermo della Primavera, ma è pronto anche per la prima squadra, la Fiorentina lo valuta come sostituto di Vlahovic.