Lewis, ma come ti vesti? Hamilton attira l’attenzione al suo arrivo in Turchia: scarpe da 600 euro e gonna-pantalone [FOTO]

E’ tutto pronto a Istanbul per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1: i piloti sono arrivati oggi nel paddock in vista del Gp di Turchia, che si disputerà domenica pomeriggio.

Come quasi ogni giovedì, Lewis Hamilton è riuscito ad attirare su di sè l’attenzione grazie al suo outfit, come sempre appariscente, da non passare inosservato.

Un look total blue per Hamilton, che secondo molti è ancora rimasto in mood ‘fashion week’ e ha sfoggiato un outfit firmato Burberry. Giacca da oltre 1000 euro e scarpe da più di 600 euro per Hamilton, che ama stare al passo con la moda e partecipare ad eventi mondani e riesce a farlo senza togliere energie al suo lavoro.

