Liverpool-Manchester City, Salah come Messi: il gol è mostruoso [VIDEO]

Liverpool e Manchester City sono in campo per il big match della Premier League. Le due squadre sono in grado di lottare per la vittoria del titolo, i Reds sono sicuramente competitivi dopo l’ultima deludente stagione. La squadra di Guardiola è in grado di vincere in ogni partita.

La sfida è veramente bellissima e si sblocca nel secondo tempo con un gol dei padroni di casa con Mane. La reazione del City è immediata e trova il pareggio con Foden. Al 76′ sale in cattedra Salah, l’ex Roma salta tutti e mette in rete il gol del 2-1, è un prodezza alla Messi. E’ De Bruyne a ristabilire la parità.