Pallone d’oro, finalmente la lista dei giocatori: tanti italiani tra i candidati

L’attesa sta per terminare: il 29 novembre, a Parigi, France Football assegnerà il prestigiosissimo Pallone d’oro. Nel 2019, l’ultimo anno in cui fu assegnato dopo lo stop per il Covid, fu Messi a vincerlo e adesso tutto il mondo è in fermento e vuole scoprire a chi verrà assegnato questo premio.

Sono 30 i candidati al Pallone d’Oro maschile e tra questi ci sono anche cinque italiani. Insieme al Pallone d’Oro verranno assegnati il Trofeo Kopa, per il miglior giovane, il Trofeo Yashin pe ril miglior portiere dell’anno ed il Pallone d’Oro al femminile.

I candidati per il Pallone d’Oro

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N’Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Barcellona/Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Inter/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Juventus/Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)

Trofeo Yashin, i candidati

Thibaut Courtois (Belgio-Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg)

Ederson (Brasile-Manchester City)

Samir Handanovic (Slovenia-Inter)

Emiliano Martinez (Argentina-Aston Villa)

Edouard Mendy (Senegal-Chelsea)

Keylor Navas (Costarica-Psg)

Manuel Neuer (Germania-Bayern Monaco)

Jan Oblak (Slovenia-Atletico Madrid)

Kasper Schmeichel (Danimarca-Leicester)

Trofeo Kopa, i candidati

Jude Bellingham (Inghilterra-Borussia Dortmund)

Jeremy Doku (Belgio-Rennes)

Ryan Gravenberch (Olanda-Ajax)

Mason Greenwood (Inghilterra-Manchester United)

Nuno Mendes (Portogallo-Sporting/Psg)

Jamal Musiala (Germania-Bayern Monaco)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Giovanni Reyna (Usa-Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Inghilterra-Arsenal)

Florian Wirtz (Germania-Bayer Leverkusen)

Pallone d’Oro donne, le candidate

Kadidiatou Diani (Francia-Psg)

Fran Kirby (Inghilterra-Chelsea)

Jennifer Hermoso (Spagna-Barcellona)

Christiane Endler (Cile-Psg/Lione)

Christine Sinclair (Canada-Thorns FC)

Ashley Lawrence (Canada-Psg)

Irene Paredes (Spagna-Psg/Barcellona)

Jessie Fleming (Canada-Chelsea)

Lieke Martens (Olanda-Barcellona)

Sandra Panos (Spagna-Barcellona)

Viviane Miedema (Olanda-Arsenal)

Ellen White (Inghilterra-Manchester City)

Pernille Harder (Danimarca-Chelsea)

Samantha Mewis (Canada-North Carolina Courage)

Wendie Renard (Francia-Lione)

Marie-Antoinette Katoto (Francia-Psg)

Stina Blackstenius (Danimarca-Häcken)

Magdalena Eriksson (Svezia-Chelsea)

Sam Kerr (Australia-Chelsea)

Alexia Putellas (Spagna-Barcellona)