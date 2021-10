Lewis Hamilton si trasforma in un anziano dipendente Mercedes: lo scherzo ad aspiranti ingegneri [VIDEO]

SportFair

Hamilton protagonista dentro e fuori dalla pista. Il pilota della Mercedes è in pienamente in corsa per vincere il titolo mondiale di Formula 1, è un duello bellissimo con Verstappen. Il pilota britannico è un idolo anche fuori dalla pista, in particolar modo i giovani provano ad imitarlo.

Lewis Hamilton è stato protagonista di una scherzo nei confronti di alcuni studenti, si è travestito da ingegnere. La sorpresa è stata nei confronti di alcuni giovani durante la visita al quartier generale del team Mercedes di F1 a Brackley, nel Northamptonshire. Hamilton ha fatto finta di essere l’anziano membro dello staff e si è messo in mostra per un discorso che ha entusiasmato i ragazzi. Capelli lunghi e folta barba, gli alunni sono rimasti a bocca aperta, il pilota della Mercedes ha spiegato ai giovani: “l’istruzione è la chiave per ogni bambino e siamo in un momento più che mai in cui dobbiamo assicurarci di fornire opportunità e anche consentire alle giovani generazioni di capire cosa sono. Ci sono molti giovani che non si rendono conto che essere un ingegnere, per esempio, è una strada che possono percorrere. Stiamo davvero cercando di avere un impatto positivo sulle persone che incontriamo, in particolare sui giovani, e sono orgoglioso delle cose che stiamo facendo insieme”. In basso il VIDEO.