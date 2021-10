Levante-Atletico Madrid regala spettacolo! Rigore per il fallo di Luis Suarez, Simeone lo manda in panchina e poi viene espulso [VIDEO]

SportFair

Non solo Serie A! Arriva dalla LaLiga uno spettacolo davvero unico: Levante-Atletico Madrid ha regalato emozioni intensissime tra gol, falli, calci di rigore ed espulsioni. Il match è finito 2-2 con i padroni di casa in festa per il punto conquistato contro una big, mentre non sono altrettanto felici e soddisfatti gli ospiti.

A sbloccare il match è stato Griezmann, al suo primo gol stagionale con la maglia dell’Atletico, al 12′, ma al 37 Bardhi ha pareggiato dal dischetto, grazie ad un fallo commesso da Luis Suarez che ha spinto l’arbitro a fischiare il calcio di rigore.

https://t.co/vcAEoS2B7I Luis Suarez was it a penalty or not ? You decide Atletico Madrid 1-1 Levante 1 goal — Pczzzzz (@pcgamerindia) October 28, 2021



Dopo l’intervallo Simeone, che si è preso una prima ammonizione per proteste, ha deciso di cambiare qualcosa in campo, mandando in panchina proprio l’uruguayano, che non è sembrato troppo contento della decisione del suo tecnico. Al 76′ Cunha ha riportato in vantaggio l’Atletico. 5 minuti dopo Simeone è stato costretto a lasciare il campo per espulsione da doppio giallo. Si tratta della 7ª espulsione del tecnico come allenatore dell’Atletico in 540 partite. E al 90′ ci ha pensato di nuovo Bardhi a mettere i bastoni tra le ruote agli avversari, segnando il gol del pareggio.