Paura per Lemina, rapina nella villa dell’ex Juve: aggredita la fidanzata Fanny Neguesha

Si sono registrati momenti di terrore per l’ex Juventus Mario Lemina. Il centrocampista è impegnato con la maglia del Nizza, ma nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una disavventura. Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Équipe, domenica sera tre malviventi incappucciati e armati di pistole, sarebbero entrati nell’abitazione del calciatore e avrebbero minacciato e legato tre donne tra cui anche la fidanzata ed ex di Balotelli, Fanny Neguesha.

I malviventi avrebbero portato via gioielli di lusso, articoli di abbigliamento e oggetti in pelle per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Il calciatore ex Juventus è ancora sotto shock ed ha chiesto al Ct Patrice Neveu di non giocare il match contro l’Angola. Il calciatore effettivamente non è sceso in campo nella partita che si è conclusa sul risultato di 2-0.