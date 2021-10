Leicester-Manchester United: il gol di Greenwood è un capolavoro, poi il tiro-cross di Tielemans beffa de Gea [VIDEO]

SportFair

Dopo la pausa per le partite delle Nazionali si torna in campo anche per la Premier League. Un big match mette di fronte Leicester e Manchester United, in particolar modo i Red Devils sono seri candidati per la vittoria del campionato. In campo anche Cristiano Ronaldo, il portoghese ha chiesto al tecnico Solskjaer di giocare tutte le partite.

L’avvio di gara è scoppiettante, le due squadre giocano a viso apertissimo. Il Manchester United si affida alle individualità e passa in vantaggio con un capolavoro di Greenwood, il tiro da lontano si stampa sul palo e si infila in rete. Si registra la reazione del Leicester, il tiro-cross di Tielemans beffa de Gea.

Y antes habia adelantaado así Greenwood al Manchester United 🤩 pic.twitter.com/i4efVBStVl — BOX TO BOX (@boxtoboxpremier) October 16, 2021