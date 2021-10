Leicester-Manchester United è uno spettacolo: apoteosi nel finale, Cristiano Ronaldo non incide

SportFair

La Premier League è tornata con il botto, in particolar modo grandissime emozioni nella sfida tra Leicester e Manchester United. La squadra di Solskjaer è sicuramente forte ed in grado di lottare per il titolo, ma non riesce a trovare continuità. I Red Devils si sono affidati alle individualità, mentre il Leicester ha giocato di squadra.

Già il primo tempo è scoppiettante, la sfida si sblocca dopo 19 minuti con una magia di Greenwood. La reazione del Leicester è immediata, i padroni di casa trovano il pareggio con un tiro-cross di Tielemans. Nel secondo tempo la partita è ancora più bella, al 78′ Soyuncu sembra trovare il gol del successo. Il Manchester United non si demoralizza e trova il pareggio con Rashford. Finita? Macché. Passa un minuto e Vardy sigla il gol del 3-2. Poi Daka chiude sul 4-2.