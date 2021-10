Lecuona sfreccia nelle Fp4 a Misano: migliorano Bagnaia e Quartararo

SportFair

Ultime prove per i piloti della MotoGP a Misano: in attesa delle qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna, le ultime di Valentino Rossi davanti al suo pubblico, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per le FP4. Sessione positiva per la Ducati, con Bagnaia che è riuscito a migliorarsi rispetto alle sessioni di prove precedenti, chiudendo in seconda posizione, alle spalle di Lecuona e davanti a Jack Miller. E’ riuscito a riprendersi anche Quartararo, quarto davanti a Oliveira e ad un buon Maverick Vinales. Ancora bene Luca Marini, settimo, mentre Valentino Rossi ha chiuso al 13° posto.