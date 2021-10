LeBron James ed il football americano, la rivelazione di “The King”: “nel 2011 mi hanno offerto un contratto”

SportFair

LeBron James, stella NBA, avrebbe potuto giocare a football americano. E’ stato proprio il cestista dei Lakers a rivelare di avere avuto una vera offerta per cambiare sport e iniziare una nuova carriera. Le sue abilità e le sue caratteristiche fisiche gli avrebbero sicuramente consentito una carriera discreta, se non eccellente in quest’altra disciplina, ma non è detto che avrebbe avuto lo stesso successo che ha ottenuto con la palla a spicchi.

Durante una partita di NFL tra Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, James ha parlato con gli ex quarterback Peyton ed Eli Manning per discutere della sua carriera nel football americano. Secondo quanto riferito, la star dell’NBA ha affermato di aver ricevuto offerte di contratto da due squadre nel 2011, quando l’NBA era in un periodo di blocco, tramite SportsCenter: “Jerry Jones mi ha offerto un contratto, e anche Pete Carroll lo ha fatto a Seattle durante il periodo di blocco. Questo mi ha fatto scorrere di nuovo il sangue, la mia mente è tornata a pensare al football, all’essere là fuori la domenica. Ma siamo riusciti a raggiungere un accordo in NBA e sono tornato in campo in men che non si dica. Ma ci ho sicuramente pensato. Ho ancora la maglia che mi hanno mandato Jerry (Jones) e Pete Carroll nel 2011“.