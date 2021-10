Caso Irving, interviene l’amico Kevin Durant: “ha preso la sua decisione, fa quello che vuole e la squadra fa lo stesso”

SportFair

Kyrie Irving non vuole vaccinarsi contro il Covid-19 e per questo motivo è stato messo fuori squadra dai Brooklyn Nets. In NBA non si fa che parlare d’altro della situazione che riguarda il 29enne, giocatore di punta dei Nets che ieri ha fatto chiarezza sulla sua posizione.

Sulla vicenda è intervenuto anche Kevin Durant, uno dei migliori amici di Irving, che ha provato a convincere Irving a vaccinarsi, ma senza risultati: “non cambierà idea, quindi lasciamo che scopra cosa deve fare e lasciamo che la squadra scopra di cosa ha bisogno. Non parlo con lui da martedì. Quando perdi qualcuno come Kyrie, è difficile capire come rimpiazzarlo. Questa non è la situazione ideale per iniziare la stagione, ma è fuori dal nostro controllo. È ovvio che vogliamo che Kyrie sia con noi. Vorrei che niente di tutto questo fosse successo, ma siamo in questa situazione. Kyrie ha preso la sua decisione, fa quello che vuole e la squadra fa lo stesso. Io devo concentrarmi su me stesso, sul mio lavoro e lasciare che entrambi i campi gestiscano questa situazione. Voglio che la squadra sia al completo, ma a volte non funziona così. Rimango positivo e penso che le cose funzioneranno per entrambe le parti“, ha affermato la stella NBA dopo la vittoria contro Minnesota.