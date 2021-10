Lazio, la sentenza sul caso tamponi: parziale sospiro di sollievo per il presidente Lotito

SportFair

E’ arrivata negli ultimi minuti la sentenza della Corte d’Appello federale della Figc nel processo sulle presunte violazioni del protocolli Covid: due mesi di inibizione a Claudio Lotito, 5 mesi ai medici della Lazio, Rodia e Pulcini, e 50 mila euro di multa alla società.

E’ andata in scena una rivalutazione della Corte federale d’appello della Figc. Il numero uno della Lazio era stato squalificato in primo grado a sette mesi di inibizione, la situazione si era ribaltata in secondo grado con i 12 mesi decisi dalla Corte d’Appello Federale. L’ultima richiesta era di 10 mesi, Lotito è stato inibito per due mesi.