Lazio-Inter, la squadra di Sarri non butta fuori il pallone e va in gol con Felipe Anderson: scene da far west [VIDEO]

Lazio e Inter sono in campo per la partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con il botto. La sfida è molto intensa già dai primi minuti, il match si sblocca dopo 12 minuti con un calcio di rigore trasformato da Perisic.

La Lazio non demorde e gioca con coraggio, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. Nella ripresa la squadra di Sarri gioca con coraggio e trova il pareggio con Immobile sul rigore. All’81’ il gol del vantaggio di Felipe Anderson. Dimarco è infortunato in mezzo al campo, ma l’Inter non butta via il pallone, la Lazio recupera la sfera e continua a giocare e va in gol con Felipe Anderson. La rete è regolare, ma si scatena la rissa tra i calciatori.