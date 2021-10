Lazio-Inter, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Si torna in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A, uno dei big match mette di fronte Lazio e Inter. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Bologna, mentre quella di Simone Inzaghi dal successo in trasferta contro il Sassuolo.

Idee chiare per i due allenatori sul fronte formazione. Il tecnico Sarri si affida al tridente formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson, la coppia di centrali sarà formata da Luiz Felipe e Patric. L’Inter risponde con la coppia d’attacco formata da Lautaro e Dzeko. A centrocampo Calhanoglu.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Lazio-Inter, data e canale tv

Il match della 8ª giornata di Serie A fra Lazio e Inter sarà trasmesso sabato 16 ottobre alle ore 18:00 in esclusiva da DAZN.