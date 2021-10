Lazio-Inter, la ricostruzione della rissa nel finale e le lacrime di Luiz Felipe [FOTO]

SportFair

E’ successo veramente di tutto nella partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1: nel primo tempo vantaggio degli ospiti con un rigore di Perisic. Nel secondo tempo la musica cambia. La compagine di Sarri trova il pareggio con il rigore di Immobile, all’81’ il vantaggio di Felipe Anderson e poi quello di Milinkovic-Savic. Nel finale si è registrata una rissa.

Tutto è nato dal gol di Felipe Anderson: Dimarco è a terra, Lautaro continua a giocare e calcia in porta. La Lazio fa lo stesso e va in gol con Felipe Anderson. Si scatena la rabbia dell’Inter, tutti contro tutti. Martinez è tra i più scatenati. A fine partita ancora scene da far west e cartellino rosso per Luiz Felipe, il difensore scoppia a piangere dopo qualche parola di troppo con Correa. Il motivo? Forse il rapporto di amicizia con l’ex compagno, forse la tensione.