Lazio-Inter, l’accoglienza a Simone Inzaghi: lo striscione è da brividi [FOTO e VIDEO]

Lazio e Inter sono in campo per la partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A, si tratta di due squadre in grado di lottare per le zone altissime della classifica. In particolar modo i nerazzurri sono una seria candidata per lo scudetto, la compagine di Sarri dovrà lottare per la qualificazione in Champions League.

E’ una partita particolare per Simone Inzaghi, l’allenatore è tornato allo stadio Olimpico a pochi mesi dall’addio dalla Lazio. Il tecnico è ancora una bandiera per i tifosi biancocelesti come conferma uno striscione esposto sugli spalti: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone”. Poi cori e applausi per l’allenatore dell’Inter.