Lazio-Inter, il retroscena Handanovic-Sarri: “perché non hai fatto come Bielsa?”

Non si placano le polemiche sulla partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1: vantaggio ospite con un calcio di rigore di Perisic, poi il pareggio di Immobile sempre su penalty. Nel finale succede veramente di tutto: Dimarco è a terra, l’Inter continua a giocare e va al tiro con Lautaro Martinez, sul ribaltamento di fronte la Lazio trova il gol con Felipe Anderson. I calciatori dell’Inter si sono infuriati e si sono registrate due risse: una dopo il gol del 2-1 e una al termine della partita. Il terzo gol è stato siglato da Milinkovic-Savic.

Continuano ad arrivare nuovi retroscena, su un colloquio tra Handanovic e Sarri che si è verificato nel tunnel dello spogliatoio e svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Perché non vi siete fermati?” chiede il portiere nerazzurro. Il tecnico biancoceleste replica: “ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare”. Infine la controreplica di Handanovic: “potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?”. Il riferimento è all’episodio nel 2019, quando il Leeds segnò contro l’Aston Villa con un avversario a terra e l’allenatore ordinò alla sua squadra di fermarsi per far segnare gli avversari.