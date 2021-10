Lazio-Inter, Correa risponde a Luiz Felipe: “ha sbagliato, il gesto e il momento” [FOTO]

SportFair

La partita dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Inter ha regalato tantissime emozioni. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1: vantaggio ospite con un calcio di rigore trasformato da Perisic, sempre dal dischetto il pareggio di Immobile. Nel finale i gol del successo per i biancocelesti, prima con Felipe Anderson e poi con Milinkovic-Savic.

All’81’ l’episodio che ha deciso il match: Dimarco è a terra, Lautaro continua a giocare e va al tiro, sul ribaltamento di fronte il gol di Felipe Anderson. Si sono scatenate le proteste dell’Inter e poi la maxi rissa. Al termine del match le lacrime di Luiz Felipe, il difensore è saltato sulle spalle dell’amico Correa, il calciatore dell’Inter non ha gradito, come conferma un post pubblicato su Instagram.

“Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista. Innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amico Luiz ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella. Vorrei non fosse mai successo. Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alle prossime sfide. Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”.