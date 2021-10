Lautaro Martinez esce dal campo e scoppia in lacrime: il motivo è tenero [FOTO]

SportFair

Lautaro Martinez è stato un grande protagonista nella notte con la maglia dell’Argentina. La squadra di Scaloni è scesa in campo per la partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, dominio contro l’Uruguay come conferma il risultato di 3-0. La gara è in ghiaccio già nel primo tempo con i gol realizzati da Messi e De Paul, su assist di Lautaro Martinez. Proprio il Toro ha chiuso i conti al 62′. Tre minuti più tardi il calciatore dell’Inter ha lasciato il campo per fare spazio al compagno di club, Correa.

Martinez è stato ripreso dalle telecamere al momento della sostituzione, il calciatore dell’Argentina è scoppiato in lacrime. Il motivo è stato svelato proprio dal diretto interessato. “Per mia figlia, la mia famiglia, che oggi era presente allo stadio, più che altro per questo. È sacrificio, lasciare da parte tante cose, è per questo che è stata l’emozione, per la mia famiglia che mi accompagna sempre e sarò loro grato per tutta la vita”. In basso il VIDEO del gol.