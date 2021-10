Lapo Elkann e quel messaggio a Cristiano Ronaldo: “un po’ di rammarico c’è, ma l’amicizia è immutata! Gli chiedo di…”

SportFair

Si è tenuto ieri nella sede di Garage Italia a Milano un evento speciale per presentare il nuovo logo della FIGC. A margine di esso, Lapo Elkann ha avuto modo di parlare anche di Cristiano Ronaldo, andato via dalla Juventus per una nuova avventura al Manchester United: “è un amico, ho affetto e rispetto per lui, dunque certamente un po’ di rammarico c’è ma la realtà dei fatti è che la nostra amicizia è immutata. Comunque posso dire che è una grande persona, è un uomo generoso e ha avuto una vita davvero difficile. Resta il re del calcio. Gli mando un grande abbraccio e gli auguro di fare bene con il Manchester, ma gli chiedo solo una cosa: di non segnare contro la Juventus”, ha affermato.

Non è mancato poi un commento sulla situazione della squadra bianconera: “mi è piaciuta la reazione e sono contento che dopo una partenza difficile Allegri sia riuscito a battere il Chelsea e il Torino nel derby. Gli ultimi risultati mi rincuorano. Siamo una squadra forte“.