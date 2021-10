A tutto Norris! Dal rapporto con i compagni di squadra agli obiettivi con la McLaren: “Ferrari? Fra 10 anni può succedere di tutto”

La stagione 2021 di Formula 1 sorride a Lando Norris. Il britannico della McLaren sta ottenendo ottimi risultati e sta piano piano riscuotendo molto successo tra il pubblico, in tutto il mondo.

“All’inizio dell’anno ti aspetti sempre di fare un passo in avanti come team, ma anche a livello personale sono migliorato molto rivedendo tutto quello che era successo l’anno precedente per fare meglio. In generale penso che abbiamo sviluppato l’intero pacchetto e nel 95% dei tracciati abbiamo fatto un passo avanti consistente, in alcuni abbiamo faticato e la macchina non è stata fantastica. Siamo spesso nella giusta posizione per sfruttare le opportunità lasciate da Mercedes e Red Bull, ma penso non ci aspettassimo una stagione così buona con risultati come la doppietta a Monza, la pole e la gara quasi vinta a Sochi. Ogni weekend è differente e le aspettative cambiano per ogni pista”, ha raccontato alla ‘rosea’ il giovane pilota McLaren.