Valentino Rossi in paranoia per il suo ritiro? Il Dottore bacchetta gli spagnoli: “hanno preso uno spezzone dell’intervista per scrivere altre cose”

Domenica Valentino Rossi corre la sua ultima gara sul circuito di Misano, davanti al suo pubblico. Si prospetta quindi un weekend di gara emozionante e saranno in tanti a non riuscire a trattenere le lacrime sulle tribune di Misano.

A tre gare dalla fine della sua carriera, Valentino Rossi ha raccontato alla ‘rosea’ quali sono le sue sensazioni, facendo delle precisazioni su un’intervista rilasciata la settimana scorsa a Dazn spagnola , che ha fatto il giro del mondo. “Sono in paranoia, non sono pronto al ritiro”, questo il concetto principale che i colleghi spagnoli avevano fatto emergere, ma Valentino Rossi ha voluto chiarire la situazione: “il problema è che hanno preso uno spezzone di quell’intervista per scrivere altre cose. In Austria io ho comunicato la mia decisione, ma quello è stato solo il momento di dire ufficialmente cosa avrei fatto, anche per restare concentrato sul resto della stagione. Nell’intervista ho detto che a Valencia sarà diverso, la mia ultima volta sulla moto, l’ultima sulla griglia, sarà un momento emozionante. Ma in italiano, la parola paranoia che ho utilizzato non significa nulla di troppo importante. Perché la verità è che io mi sento bene, non ho cambiato idea“, ha affermato il Dottore.