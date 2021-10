La Uefa grazia Cakir, l’arbitro di Milan-Atletico: dirigerà Germania-Romania, sospeso il Var Bitigen

SportFair

La direzione arbitrale di Cüneyt Çakır in occasione della partita di Champions League tra Milan e Atletico Madrid, sfida di Champions League che si è conclusa con il successo ospite con il risultato di 1-2, ha scatenato tante reazioni. Il turco è finito nel mirino soprattutto per il calcio di rigore concesso ai Colchoneros nei minuti finali del match, penalty poi trasformato da Suarez. Cakir ha giudicato falloso il colpo di mano di Kalulu sull’azione di Lemar, la prima irregolarità sembra però del calciatore dell’Atletico Madrid.

La Uefa ha analizzato l’episodio ed il responsabile è stato individuato nel Var, è stato fermato il turco Abdulkadir Bitigen. L’arbitro Cakir non è stato dunque sospeso, anzi è stato designato per la partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 tra Germania e Romania: il match è in programma nella giornata di venerdì 8 ottobre.