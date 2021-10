Bufera sull’Italia Under 21, la Svezia: “insulti razzisti a Elanga da un calciatore azzurro”

SportFair

La partita tra Italia e Svezia Under 21, valida per le qualificazioni all’Europeo potrebbe portare conseguenze per gli azzurrini. Nel dettaglio sono arrivate accuse da parte della Svezia, un calciatore avrebbe rivolto insulti razzisti. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio dell’Italia con Lucca, il pareggio è arrivato a tempo quasi scaduto con Prica.

La Svezia ha pubblicato un comunicato durissimo: “In occasione della gara di qualificazione al Campionato Europeo della Nazionale Under 21 contro l’Italia a Monza di martedì, Anthony Elanga ha dichiarato dopo la partita di essere stato oggetto di un commento razzista da parte di un avversario della Nazionale italiana Under 21″.

L’allenatore Claes Eriksson ha specificato: “Abbiamo raccontato la nostra versione dell’accaduto e abbiamo presentato una relazione orale sia agli arbitri che ai delegati di gara. Ora siamo in attesa di feedback attraverso il resoconto della partita e il resoconto dell’arbitro. Una volta arrivati, decidiamo come procedere. Anche il responsabile della sicurezza Martin Fredman è informato dell’accaduto. Nessuno dovrebbe essere esposto al razzismo, è completamente inaccettabile. Tutti noi sosteniamo Anthony in questo”.