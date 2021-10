L’ultima spesa folle di Cristiano Ronaldo: la cifra per farsi spedire una camera per la crioterapia

SportFair

Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United e si è ripresentato da grandissimo calciatore. L’intenzione è quella di trascinare i Red Devils in campionato ed in Europa, la squadra è sicuramente competitiva per togliersi tante soddisfazioni. Il portoghese è ancora in grado di fare la differenza, dentro e fuori dal campo. Cr7 continua a curare anche la forma fisica nei minimi dettagli.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ il calciatore del Manchester United ha speso una fortuna per farsi spedire la camera per la crioterapia da 50mila sterline, circa 58mila euro.

Come riportato da una fonte “Non è stata un’impresa facile trasportare la camera di crioterapia dall’Italia al Cheshire, ma ora è felice che sia qui perché lo aiuterà nella sua abitudine del recupero post-partita”. La camera del ghiaccio può scendere fino a -200° C ed è consigliata per trattare i problemi muscolari causati dallo sforzo fisico. E’ molto importante per velocizzare il recupero.