La sorella di Icardi durissima con Wanda Nara: “immaginavo che gli avrebbe rovinato la carriera”

Continua la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il matrimonio sembrava agli sgoccioli a causa di un presunto tradimento dell’attaccante del Psg. Nelle ultime ore la coppia si sarebbe riavvicinata, ma non sono da escludere nuovi colpi di scena. L’ex Inter non ha più contatti con la sua famiglia di origine, come confermato da Analía Rivero, la madre dell’attaccante del PSG, ai microfoni di Intruders: “se non mi chiama è perché non vuole, è un adulto e prende le sue decisioni”.

E’ tornata a parlare anche Ivana Icardi, sorella del calciatore argentino. Su Twitter ha scritto: “si supera sempre”, il riferimento è chiaramente a Wanda. Sempre Ivana ha poi parlato alla stampa spagnola: “per la moglie di mio fratello, sono la peggiore del mondo. Immaginavo che lei gli avrebbe rovinato la carriera. Wanda ha iniziato a dire che tutto quello che faccio, lo faccio per avere più fama ed è davvero qualcosa che non capisco perché sa cosa faccio, perché segue tutti i miei passi. Se avessi il suo numero di telefono chiamerei mio fratello, ma non ce l’ho. Ho provato a chiedere il telefono a mia madre, ma anche lei non sa niente di lui, non si parlano da mesi”.