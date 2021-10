Come ha reagito Donnarumma ai fischi di San Siro? La rivelazione di papà Alfonso

SportFair

I fischi nei confronti di Gigio Donnarumma continuano a dividere i tifosi. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Nations League tra Italia e Spagna, la semifinale si è conclusa con la vittoria della squadra di Luis Enrique. Nella giornata di oggi ha deciso di intervenire l’agente Mino Raiola, sono arrivate bordate anche nei confronti del Milan.

Immediata è arrivata la risposta di Alfonso Donnarumma, papà del numero uno della Nazionale in un’intervista a ‘Repubblica’: “Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non accadesse, anche se un po’ me lo aspettavo. Gigio stava giocando in Nazionale, non in una squadra di club. La Nazionale è di tutti. Non c’è cosa più bella che fare il tifo per la maglia azzurra, al di là della passione per la squadra del cuore”.

Sulla reazione alla fine del match: “Era tranquillo, dispiaciuto solo per la sconfitta. I fischi fanno più male a noi, come genitori, che a lui. Gigio ha le spalle larghe, ha già esperienza, ha accumulato presenze in Serie A e a livello internazionale. Anzi in questi momenti si carica ancora di più”.