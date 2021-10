La previsione di Ronaldo è sorprendente: “vi svelo chi vincerà il Pallone d’oro” [FOTO]

SportFair

Cresce l’attesa per scoprire il vincente del Pallone d’Oro, sono 30 i calciatori in corsa per conquistare il premio. Tra i favoriti ci sono ovviamente Messi, Ronaldo, Mbappé e Jorginho ma non sono da escludere colpi di scena. Tra i candidati anche altri italiani come Donnarumma, Bonucci, Barella e Chiellini. Il Ct Mancini vota per un suo calciatore: “Jorginho ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”.

Ronaldo il fenomeno ha pubblicato sui social una foto con un altro calciatore in corsa per la vittoria del pallone d’Oro, Benzema del Real Madrid: “Senza dubbio, il mio candidato per il Pallone d’Oro è Benzema. È il miglior attaccante, a livelli incredibili da 10 anni e soprattutto un campione”, ha scritto l’ex Inter su Instagram. Like anche di Francesco Totti.