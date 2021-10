La papera di Antonio Donnarumma: l’autogol del fratello di Gigio è comico [VIDEO]

SportFair

Antonio Donnarumma ha deciso di iniziare l’esperienza con la maglia del Padova, club che milita nel campionato di Serie C. La squadra sta disputando una stagione sicuramente importante, occupa infatti la seconda posizione del girone A con 23 punti conquistati in 11 partite frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il Padova è sceso in campo nel posticipo contro il Feralpisalò, la partita si è conclusa sul risultato di 1-0 con gol di Miracoli dopo 2 minuti. E’ stata la seconda sconfitta per il Padova. In particolar modo ha fatto molto discutere il gol che ha deciso il match, l’errore del fratello di Gigio è stato evidente. Antonio Donnarumma ha provato inizialmente a respingere il tiro di un avversario. Il compagno di squadra Pelegatti ha tentato di rinviare, ma ha colpito il portiere facendo carambolare la palla dentro la porta. Il clamoroso autogol ha deciso la partita.