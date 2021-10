Il debutto mondiale della Nuova Range Rover, raffinatezza senza pari e capacità imbattibili [FOTO]

SportFair

Range Rover è il SUV di lusso originale, la pietra di paragone da 50 anni, combinando comfort sereno e compostezza con capacità vincenti. La Nuova Range Rover è ancora più desiderabile e coniuga modernità assoluta e grazia estetica con raffinatezza tecnologica e costante connettività.

Con una serie di efficienti propulsori mild-hybrid e plug-in hybrid* – e una Range Rover completamente elettrica che si unirà alla gamma nel 2024 – oltre a una scelta di interni a quattro, cinque o sette posti disponibili su passo standard e lungo, la Nuova Range Rover è a suo agio in qualsiasi ambiente.

Thierry Bolloré, Amministratore Delegato di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover è una superba manifestazione della nostra visione: creare i veicoli di lusso più desiderabili al mondo, per i clienti più esigenti. Scrive oggi il nuovo capitolo di una storia di innovazione pionieristica che è stata il segno distintivo della Range Rover per oltre 50 anni.”

La nuova versatile piattaforma modulare longitudinale di Land Rover, MLA-Flex, è la base di ogni aspetto di questo SUV di lusso, dalle sue capacità ineguagliabili alla maneggevolezza, alla sua impareggiabile raffinatezza. Combinando tecniche ingegneristiche all’avanguardia con nuovi livelli di sviluppo virtuale e con il severo programma di test Land Rover, la Nuova Range Rover offre nuovi livelli di qualità.

Una coppia di innovativi propulsori per veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Extended Range* registra emissioni di CO2 inferiori a 30 g/km, con un’autonomia di guida in modalità elettrica che può arrivare fino a 100 km1. Nella guida reale si stima un’autonomia di 80 km, sufficiente per consentire ai tipici clienti Range Rover di completare fino al 75% dei loro spostamenti utilizzando solo l’energia elettrica7.

Il nuovo SUV di lusso è disponibile nei modelli SE, HSE, Autobiography. Una First Edition sarà disponibile per tutto il primo anno di produzione, basata sull’allestimento Autobiography e caratterizzata da specifiche esclusive. È disponibile con esclusiva finitura Sunset Gold Satin, tra una scelta di cinque colori esterni. Entrambi i modelli, standard (SWB) e passo lungo (LWB) sono disponibili con cinque posti, mentre la sola versione a passo lungo è disponibile anche con una terza fila di sedili, per ospitare fino a sette adulti.

La nuova Range Rover SV è una squisita interpretazione del lusso e della personalizzazione Range Rover, realizzata a mano dalla divisione Special Vehicle Operations. Il modello SV** è proposto in entrambi i modelli di carrozzeria SWB e LWB, con caratteristiche esclusive, inclusi nuovi temi di design SV Serenity e SV Intrepid, e una configurazione SV Signature Suite a quattro posti.

Modernità assoluta: Modern luxury

La quinta generazione di Range Rover porta la filosofia del design modernista di Land Rover a un livello superiore, reinterpretando in chiave contemporanea il suo profilo distintivo per creare un fortissimo statement di design. Continua a essere leader, portando una contemporaneità stupefacente, grazia estetica e nuovi livelli di stile, all’ammiraglia Land Rover.

Il professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover è un veicolo con un carattere impareggiabile, espresso dall’impeccabile sobrietà delle sue linee esterne e dal comfort del suo abitacolo interno. Nata da un’ispirazione creativa che coniuga l’ambizione all’eccellenza, non segue la moda o le tendenze ma, grazie ad una filosofia di design modernista e oltre 50 anni di evoluzione, è semplicemente la Range Rover più desiderabile mai creata.”

La Nuova Range Rover è caratterizzata da tre linee che risalgono alle origini, attraverso le generazioni: la linea discendente del tetto, la linea di cintura forte – con la sua enfasi orizzontale – e la linea ascendente delle soglie. Queste caratteristiche distintive si combinano con uno sbalzo anteriore tipicamente corto e un nuovo e distintivo posteriore boat tail, completo di pratico portellone diviso, per creare un profilo elegante che trasmette l’impareggiabile presenza di Range Rover.

La linea di cintura ininterrotta, rende evidente l’attenzione ai dettagli di Land Rover, quando il bordo arrotondato della portiera incontra il vetro, con un accostamento semplice e pulito grazie a una finitura nascosta appositamente progettata. La tecnologia che sottende il design si combina con i vetri a filo, con l’illuminazione nascosta e con la precisione dei dettagli per creare l’impressione che il veicolo sia stato fresato dal pieno.

Le superfici sofisticate forniscono un aspetto pulito e contemporaneo e contribuiscono al coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,30, rendendo questo SUV di lusso il più aerodinamicamente efficiente al mondo.

I lussuosi interni sono sottesi da tecnologie moderne, intuitive e rilevanti, progettate per lavorare in armonia con i migliori materiali e con le innovazioni mirate al benessere, per creare un rifugio tranquillo per tutti i passeggeri.

La palette colori esterni esalta le proporzioni eleganti e le superfici pulite della Nuova Range Rover, mentre le opzioni degli interni sono più sostenibili, responsabili e innovative che mai. I clienti hanno una scelta più ampia di materiali e finiture rispetto alla precedente versione, inclusi i tessuti innovativi e Ultrafabrics™ tattili, a dimostrazione della continuità del rapporto di Land Rover con Kvadrat™, il principale produttore europeo di tessuti premium. La combinazione con Ultrafabrics™ è un’opzione la cui produzione genera soltanto un quarto del CO2 emesso dalla lavorazione della pelle tradizionale.

Raffinatezza senza pari:

La Nuova Range Rover rende ogni viaggio un’occasione speciale, combinando la tecnologia avanzata con il lusso moderno, offrendo una raffinatezza senza pari in ogni ambiente e ad ogni passeggero. Eliminando rumori, vibrazioni e distrazioni indesiderate – e riducendo il carico cognitivo di guidatore e passeggeri – tutti arriveranno a destinazione riposati, rilassati, anche dopo i viaggi più lunghi.

Nick Collins, Direttore Esecutivo dei Programmi Veicoli di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover prende l’esperienza acquisita in 50 anni di evoluzione e la combina con le tecnologie del XXI secolo per offrire raffinatezza, comfort e benessere in ogni viaggio. Lo fa attraverso le sospensioni preventive che preparano il veicolo alle curve imminenti, con il sistema di cancellazione del rumore di nuova generazione, con nuovi altoparlanti nei poggiatesta e con la tecnologia di purificazione dell’aria, che può aiutare a ridurre significativamente odori e virus. Il risultato è una delle più silenziose e rilassanti esperienze di viaggio nel lusso che si possano immaginare.”

La tecnologia avanzata degli altoparlanti è consentita dalla piattaforma MLA-Flex ed offre una calma serena in cabina, garantendo ai passeggeri un’esperienza di prima classe. Grazie al sistema audio Meridian Signature da 1.600 W, si crea uno degli interni del veicolo più silenziosi al mondo, con altoparlanti aggiuntivi da 20 W situati nei quattro poggiatesta principali: altoparlanti che contribuiscono anche all’esperienza sonora più coinvolgente.

Infatti, il sistema Active Noise Cancellation di terza generazione8 monitora le vibrazioni delle ruote, il rumore degli pneumatici e i suoni del motore che penetrano nell’abitacolo e genera un segnale in controfase, riprodotto attraverso i 35 altoparlanti principali del sistema, che li annulla. Questi includono una coppia di altoparlanti da 60 mm di diametro situati nei poggiatesta delle prime due file, che creano zone di silenzio personali, simili all’effetto ottenuto dalle cuffie audio di fascia alta.

La Nuova Range Rover porta nuovi livelli di benessere nel settore dei SUV di lusso e Cabin Air Purification Pro3 è il culmine di questa tecnologia pionieristica. La tecnologia dual-nanoeTM X che riduce allergeni, patogeni, odori e virus, si combina con il dispositivo CO2 Management e il sistema Cabin Air Filtration PM2.5 per migliorare la qualità dell’aria. È scientificamente provato che la tecnologia avanzata nanoeTM X riduce significativamente virus e batteri, inclusi i virus SARS-CoV-2.3. Questa tecnologia intelligente è attiva nell’aria, quindi le particelle dannose non devono passare attraverso un filtro per essere intrappolate e neutralizzate. Un secondo dispositivo nanoeTM X nella fila 2 ne ottimizza l’efficacia per tutti i passeggeri.

La Range Rover è stato il primo SUV di lusso ad essere dotato di sospensioni pneumatiche elettroniche (nel 1992) e l’ultimo modello continua l’approccio pionieristico con sospensioni preventive che utilizzano i dati di eHorizon Navigation per leggere la strada da percorrere e preparare le sospensioni a fornire risposte perfette.

La tecnologia intelligente funziona anche in combinazione con l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist per minimizzare i movimenti della scocca derivanti da improvvisi cambi di velocità. La sospensione, completamente indipendente, è alla base della guida lussuosa e presenta il primo assale posteriore a cinque bracci di Land Rover, che isola l’abitacolo dalle imperfezioni della superficie in modo più efficace che mai, utilizzando molle pneumatiche avanzate.

La Nuova Range Rover è la prima Land Rover dotata di porte servoassistite5 con rilevamento di eventuali pericoli, e con funzioni di sicurezza antipizzicamento integrate, garantendo che ogni viaggio inizi e finisca con la consueta raffinatezza e stile. Tutte e quattro le portiere sono servoassistite, controllate anche tramite lo schermo Pivi Pro, per un’entrata e un’uscita eleganti in qualsiasi situazione, anche in fuoristrada. (fino a 10 gradi di inclinazione). La rilevazione avanzata del pericolo significa che le portiere possono fermarsi automaticamente finché l’eventuale ostacolo non sia rimosso. Il pratico portellone sdoppiato in due parti, segno distintivo della Range Rover dal 1970, viene aggiornato per il 2021, con una serie di nuove tecnologie che offrono maggiore versatilità e praticità.

All’interno, il nuovo pianale del vano di carico versatile protegge i bagagli e migliora la praticità. Il suo intelligente pannello è incernierato posteriormente, per tutta la larghezza del dell’area di carico nel suo punto centrale, e si alza per contenere gli oggetti più piccoli e tenerli a portata di mano durante lo scarico.

Può anche ruotare all’indietro lungo il bordo anteriore per fungere da schienale quando si utilizza il portellone inferiore come seduta all’aperto. Il nuovo Tailgate Event Suite 6 eleva a nuove altezze il versatile concetto del pavimento del piano di carico che funge da schienale, aggiungendovi illuminazione, altoparlanti e cuscini su misura per ottenere un esclusivo sedile per eventi all’aperto.

I modelli a cinque posti debuttano con una nuova copertura per vano di carico ripiegabile automaticamente. Combinando la praticità di una copertura rigida con la comodità di un design retrattile, questa si ripiega elegantemente quando si apre il portellone superiore, per consentire un comodo accesso all’area di carico, senza dover aprire il portellone inferiore.

Tecnologia senza soluzione di continuità

La famiglia Range Rover ha una tradizione di innovazioni pionieristiche che risale a oltre cinquant’anni fa, e che la Nuova Range Rover continua con una serie di tecnologie progettate per migliorare praticità, efficienza, raffinatezza e sicurezza. La più recente architettura elettrica (EVA 2.0) di Land Rover è l’attivatore principale del sistema e include aggiornamenti Software-Over-The-Air (SOTA) per oltre 70 moduli elettronici, il che significa che la Nuova Range Rover si evolverà costantemente, per essere sempre al passo con i tempi.

La Nuova Range Rover rivoluziona l’esperienza in auto con Amazon Alexa2 perfettamente integrata. L’uso di comandi vocali naturali intuitivi va oltre le interfacce touchscreen o pulsanti per contribuire a ridurre il carico cognitivo, facendo concretamente percepire la sensazione di modern luxury e di non sforzo. In questo modo, le funzionalità di Alexa consentono ai clienti di gestire qualsiasi cosa, dalle funzionalità di infotainment preferite e la selezione dei brani musicali alla navigazione o ai contatti telefonici, il tutto mantenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

L’intelligenza artificiale vocale è incorporata nella Nuova Range Rover per offrire agli utenti un’esperienza di livello superiore. Le funzionalità di Alexa consentono inoltre ai clienti di controllare le notizie, il meteo e le riunioni programmate utilizzando semplici comandi vocali. Il sistema può persino accendere le luci di casa e connettersi ad altri dispositivi abilitati Alexa.

Alexa funziona in aggiunta a Wireless Apple CarPlay® e Wireless Android Auto™ e può essere avviata pronunciando “Alexa” o premendo il pulsante Alexa sul touchscreen centrale. Non ha bisogno di alcun telefono o dispositivo esterno per funzionare – solo i dettagli dell’account Amazon di un cliente e una connessione Internet – mentre la ricarica wireless per gli smartphone compatibili con Qi mantiene i dispositivi ricaricati.

Nick Rogers, Executive Director, Product Engineering, di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover combina capacità straordinarie su strada e in fuoristrada, con propulsione elettrificata e nuovi livelli di capacità connesse. Nella ricerca del comfort, siamo stati ossessionati dallo studio delle scienze umane e dalla comprensione dell’attività cerebrale, per ridurre al minimo l’impatto cognitivo e garantire che queste tecnologie avanzate lavorassero in assoluta armonia, creando un’esperienza di guida davvero senza sforzo. È dovere di un ingegnere migliorare la vita delle persone, ed è esattamente ciò che la Nuova Range Rover farà per voi.”

La Nuova Range Rover eleva la pluripremiata tecnologia di infotainment Pivi Pro di Land Rover con il touchscreen più grande di sempre.

Lo schermo curvo da 13,1 pollici incarna la leggerezza architettonica degli interni con un design del telaio minimalista. Fornisce un controllo intuitivo di tutte le principali funzioni del veicolo, utilizzando la più recente tecnologia consumer per fornire un’interfaccia ispirata allo smartphone, insieme a comodi interruttori fisici per il controllo del clima.

Pivi Pro funziona in armonia con un nuovo ed elegante cruscotto da 13,7 pollici semi-flottante, che presenta una nuova grafica ad alta definizione basata su un layout a tre pannelli che riflette intuitivamente il design della schermata iniziale di Pivi Pro. I clienti possono scegliere tra una varietà di configurazioni, incluso un layout analogico convenzionale, utilizzando i comandi al volante.

Per la prima volta in una Land Rover, il display centrale fornirà un feedback tattile quando i clienti toccano e premono lo schermo. Fornendo al guidatore una conferma certa senza la necessità di guardare lo schermo, il sistema riduce la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada, migliorando la sicurezza e rendendo Pivi Pro ancora più intuitivo da usare.

La nuova Range Rover è disponibile con un nuovo sistema di intrattenimento per la seconda fila di sedili, con i touchscreen HD regolabili da 11,4 pollici montati sul retro degli schienali anteriori. Possono essere gestiti in modo indipendente e supportano la connessione della maggior parte dei dispositivi con una porta HDMI, mentre l’utilizzo della funzionalità hotspot Wi-Fi si traduce nel fatto che i passeggeri dei sedili posteriori possono godersi l’intrattenimento delle smart TV in movimento. Il controller touchscreen da otto pollici per i sedili posteriori 10 montato nel poggiabraccia centrale dei sedili posteriori Executive Class offre un controllo rapido e intuitivo della posizione di seduta perfetta.

La nuova Range Rover si avvale solo di gruppi ottici LED, efficienti e potenti, come i nuovi fari ad alta definizione Digital LED, che hanno una portata del fascio di luce che raggiunge i 500 metri. Costituiscono un eccezionale elemento di design e sono dotati di luci diurne Signature (DRL), indicatori di direzione animati, illuminazione frontale adattiva e tecnologia Image Projection; tutte caratteristiche che ne fanno i fari più avanzati mai montati su una Land Rover. L’illuminazione anteriore adattiva è in grado di oscurare fino a 16 oggetti sul percorso della Nuova Range Rover, evitando che gli altri utenti della strada siano abbagliati e mantenendo un’illuminazione ottimale per il guidatore. La tecnologia Predictive Dynamic Bending Light utilizza le informazioni di navigazione per regolare attivamente il raggio di luce quando ci si avvicina alle curve della strada.

Le nuove Manoeuvring Lights aiutano il guidatore a completare le manovre a bassa velocità in ambienti scarsamente illuminati con la massima sicurezza, creando un tappeto di luce intorno al perimetro del veicolo, e lavorando con il sistema 3D Surround Camera per fornire una facile manovrabilità.

È possibile anche controllare la nuova Range Rover dall’esterno del veicolo utilizzando il Remote Park Assist 5, che viene gestito tramite una app per smartphone11. Questo sistema, perfetto per entrare o uscire da spazi ristretti, consente al SUV di lusso di entrare e uscire dai parcheggi mentre il guidatore monitora i progressi dall’esterno del veicolo.

Serena capacità e compostezza

L’ammiraglia della famiglia Land Rover rappresenta l’apice di capacità raffinate grazie a sistemi hardware e software avanzati che lavorano in completa armonia, abilitati dalla nuova piattaforma MLA-Flex.

Questa gamma, senza rivali, di capacità dinamiche è controllata dal sistema Integrated Chassis Control System di Land Rover: la sua suite di tecnologie avanzate adatta il veicolo ad ogni chilometro di ogni viaggio, utilizzando una rete di sensori per mettere a punto, preventivamente e reattivamente, le caratteristiche di guida.

Rory O’Murchu, Vehicle Line Director di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La Nuova Range Rover combina hardware avanzato con un kit di strumenti all’avanguardia di tecnologie digitali e software, il tutto reso possibile dalla nostra architettura elettrica avanzata, che ha proiettato la Range Rover da un mondo meccanico a un ecosistema meccatronico che offre una guida intuitiva. Il nostro nuovo sistema Integrated Chassis Control è un ottimo esempio di questa filosofia e coordina una serie di tecnologie predittive e reattive, che rendono questa Range Rover la più comoda e agile mai prodotta”.

Ogni Nuova Range Rover è dotata di sterzo integrale per una guida senza sforzo con una maggiore stabilità alle alte velocità e una migliore manovrabilità alle basse velocità, assicurando che sia a suo agio sia su strade aperte che su strade urbane strette.

L’assale posteriore ad azionamento elettrico fornisce fino a sette gradi di angolo di sterzo e, alle basse velocità, si sfasa rispetto alle ruote anteriori, conferendo alla Nuova Range Rover un diametro di volta inferiore a 11 m 4 – minore di quello di qualsiasi Land Rover. A velocità più elevate, l’asse posteriore gira in fase con le ruote anteriori per una maggiore stabilità e comfort.

La Nuova Range Rover è anche la prima Land Rover dotata di Dynamic Response Pro. Il nuovo e potente sistema di controllo elettronico del rollio attivo a 48 volt è più rapido ed efficiente di un impianto idraulico, con una capacità di coppia fino a 1.400 Nm che viene trasmessa alle barre antirollio, per tenere sotto controllo i movimenti della scocca.

Le sospensioni pneumatiche completamente indipendenti isolano l’abitacolo dalle imperfezioni della superficie in modo più efficace che mai, offrendo una sensazione di calma e serenità in ogni momento. Il sistema abbina i volumi – al vertice del settore – delle molle pneumatiche con gli ammortizzatori a doppia valvola, tutti gestiti dal software di controllo Adaptive Dynamics, sviluppato internamente.

La trasmissione intelligente All-Wheel Drive (iAWD) è controllata dal sistema Intelligent Driveline Dynamics (IDD) di Land Rover, che monitora i livelli di aderenza e gli input del conducente 100 volte al secondo per distribuire in modo predittivo la coppia tra gli assi anteriore e posteriore e sull’asse posteriore, per una trazione ottimale su strada e fuoristrada.

Ogni Range Rover dispone anche di un differenziale posteriore con bloccaggio attivo. Ciò ottimizza la trazione all’asse posteriore durante le curve ad alta velocità, su superfici a scarsa aderenza e durante l’articolazione delle ruote in fuoristrada, offrendo al guidatore una maggiore capacità e sicurezza.

Tutta questa tecnologia confluisce nel pluripremiato sistema Terrain Response 2 di Land Rover, che sfrutta i vari sistemi del telaio per fornire automaticamente le impostazioni perfette per l’ambiente circostante, offrendo la scelta fra sei programmi di guida per ridurre al minimo il carico di lavoro del guidatore su tutti i terreni. In alternativa, il guidatore può selezionare manualmente l’impostazione più appropriata o utilizzare Configurable Terrain Response per creare una configurazione del telaio su misura.

Efficienza elettrificata

La Nuova Range Rover mantiene la sua convincente combinazione di prestazioni senza sforzo e raffinatezza senza pari con una gamma completa di propulsori avanzati a sei e otto cilindri. In linea con la strategia Reimagine di Land Rover, una Range Rover all-electric entrerà a far parte della famiglia nel 2024, offrendo per la prima volta una guida costantemente a zero emissioni.

La nuova Range Rover offre prestazioni elettrificate con una scelta di nuovi propulsori per veicoli elettrici ibridi plug-in* (PHEV) Extended Range, P440e e P510e, e i più recenti mild-hybrid (MHEV) P360 e P400 Ingenium a benzina e D250, D300 e D350 diesel. Una nuova potente ammiraglia a benzina, la P530 Twin Turbo V8, offre maggiore raffinatezza e prestazioni ed è più efficiente del 17% rispetto alla precedente Range Rover V8.

I nuovi propulsori PHEV* Extended Range combinano la raffinatezza intrinseca del motore a benzina Ingenium a sei cilindri in linea da 3.0 litri di Land Rover con una batteria agli ioni di litio da 38,2 kWh – capacità utile 31,8 kWh – e un motore elettrico da 105 kW integrato con la trasmissione. Insieme, il gruppo propulsore offre fino a 100 km di guida puramente elettrica quasi silenziosa. Con la coppia elettrica istantanea, il nuovo P510e accelera da 0-100 km/h in 5,6 secondi.

I PHEV* all’avanguardia possono raggiungere i 140 km/h, consentendo ai clienti di godersi la Nuova Range Rover come un modello esclusivamente elettrico per la maggior parte dei viaggi in città e in campagna, con emissioni di CO2 complessive inferiori a 30 g/km1. Il cliente medio Range Rover (rilevazione UK) può completare fino al 75% dei suoi spostamenti utilizzando solo l’energia elettrica7 iniziando ogni viaggio con una carica completa. L’intelligente contenitore della batteria, sotto il veicolo e tra i due assali, assicura che sia lo spazio per i bagagli sia la capacità all-terrain non vengano compromessi.

L’utilizzo dei dati di navigazione avanzati di eHorizon consente inoltre al sistema ibrido di ottimizzare l’utilizzo di energia durante il viaggio, per arrivare tranquillamente a destinazione con alimentazione elettrica, ottimizzando anche l’utilizzo della modalità EV per i viaggi in zone a limitazione di emissioni

Tutti i sei cilindri diesel sono dotati di tecnologia MHEV all’avanguardia a 48 volt per recuperare l’energia in fase di decelerazione e frenata e risparmiare carburante. Un generatore/starter integrato a cinghia garantisce un funzionamento più reattivo e raffinato del sistema stop/ start e assiste il motore durante l’accelerazione.

Personalizzazione squisita

La Nuova Range Rover SV fornirà una squisita interpretazione del lusso e della personalizzazione Range Rover, offrendo ai clienti ancora più possibilità di creare un veicolo davvero individuale con una scelta di temi di design esclusivi, dettagli e scelte di materiali dalla SV**.

Questo modello, realizzato a mano dalla divisione Special Vehicle Operations, sarà il primo veicolo a sfoggiare il nuovo badge SV, di forma tonda, in ceramica e, secondo la strategia di denominazione semplificata, sarà denominato semplicemente SV. Il badge SV rappresenta il distillato della passione che la divisione Special Vehicle Operations nutre per il design e per l’engineering del lusso, delle prestazioni e delle capacità moderne. Il badge SV identificherà tutti i nuovi veicoli Land Rover lanciati in futuro da Special Vehicle Operations.

Michael van der Sande, Managing Director della divisione Special Vehicle Operations, ha dichiarato: “La divisione Special Vehicle Operations esiste per amplificare le caratteristiche fondamentali dei veicoli Land Rover e cura puntigliosamente ogni dettaglio con la passione per la qualità. Nel caso della Range Rover, ciò significa iniettare ancora più lusso in ogni parte dell’auto. Con una scelta più ampia che mai, i nostri clienti potranno creare una nuova Range Rover SV che riflette veramente la loro personalità, i loro sogni, i loro desideri. Così interpretiamo il modern luxury.”

Sia il design della carrozzeria standard che quello a passo lungo, che include per la prima volta una configurazione a cinque posti, possono essere specificati, per interni o esterni, con i temi di design SV Serenity e SV Intrepid, che introducono sulla gamma Range Rover combinazioni di colore a contrasto, bitono, su tutto il veicolo. I materiali esclusivi includono metalli placcati lucidi, ceramiche lisce, intricati mosaici intarsiati e morbida pelle quasi-anilina, oltre agli Ultrafabrics™ sostenibili, non in pelle.

La sontuosa nuova opzione SV Signature Suite sui modelli a passo lungo incarna il lusso e la maestria artigianale di Range Rover SV, offrendo un ambiente di viaggio impareggiabile ai suoi clienti più esigenti. I suoi sedili avvolgenti con contorni specifici della Range Rover SV sono dotati di regolazione a 24 vie con funzione massaggio, mentre un elegante Club Table estraibile elettricamente, si alza scenograficamente dalla consolle centrale fissa a tutta lunghezza, su supporti splendidamente progettati, per fornire un comodo spazio di lavoro quando necessario.

La Range Rover SV** sarà disponibile con il nuovo raffinato P530 V8 Twin Turbo, l’ibrido plug-in P510e Extended Range (su SWB) e l’efficiente D350 sei cilindri in linea diesel Ingenium.

Nuovo benchmark di qualità

La Nuova Range Rover è stata progettata, sviluppata e progettata nel Regno Unito e, durante questo processo, Land Rover ha depositato non meno di 125 brevetti che coprono tutto il progetto, dalle tecnologie pionieristiche del telaio alla batteria PHEV. Gli ingegneri di Land Rover hanno utilizzato la tecnologia di simulazione derivata dagli sport motoristici per mettere alla prova il veicolo nel mondo virtuale in modo più completo e intensivo che mai, completando più di 140.000 ore di analisi computazionale prima dei test fisici.

Una flotta di prototipi ha quindi intrapreso un rigoroso programma globale di test e sviluppo, con temperature estreme, che spaziano dai 45°C del deserto ai -30°C dell’Artico.

La Nuova Range Rover sarà prodotta esclusivamente presso lo stabilimento di Solihull nel Regno Unito, utilizzando una linea di produzione all’avanguardia, nello stesso edificio utilizzato per produrre le prime Land Rover Series. Questo edificio storico è la casa spirituale di Land Rover, e la sua rivisitazione come nuovo e ultramoderno centro di produzione Range Rover, dimostra il modo in cui l’azienda protegge il suo patrimonio.

La nuova Range Rover è ora disponibile per gli ordini, con prezzi a partire da Euro 124.300.