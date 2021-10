La Nazionale italiana vola in campo: presentata la maglia per la Nations League, è la più leggera di sempre [FOTO]

SportFair

La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo per una competizione ufficiale, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela nella semifinale di Nations League contro la Spagna. L’intenzione è quella di confermarsi su altissimi livelli, nel frattempo è stata presentata la maglia per le prossime partite con una particolarità: è la più leggera di sempre. PUMA ha sviluppato ULTRAWEAVE, la sua tecnologia per l’abbigliamento ad alte prestazioni più leggera di sempre, progettata per offrire la maglia da gioco più veloce. La nuova tecnologia farà il suo debutto in campo il 6 ottobre, indossata dalla Nazionale Italiana in occasione della semifinale di Nations League contro la Spagna. La maglia sarà utilizzata esclusivamente per le gare di Nations League e sarà poi indossata dalla Nazionale femminile nelle gare di ottobre.

ULTRAWEAVE, nato a seguito di anni di importanti test con atleti PUMA, è un tessuto estremamente leggero, ingegnerizzato per ottimizzare la performance. La maglia ha un telaio di base di soli 72 grammi, con un’estrema riduzione del peso ottenuta grazie al tessuto in woven caratterizzato da un’elasticità meccanica a 4 direzioni che rende giocatori e squadre PUMA più veloci e dinamici. Nel calcio ogni dettaglio fa la differenza. Quando il gioco si fa duro, ogni grammo conta. Come parte del movimento Faster Football di PUMA, il brand ambisce a spostare i confini, innovare e creare prodotti nuovi per il calcio. ULTRAWEAVE è una combinazione unica di tessuto, pattern e rifiniture che conferiscono al capo proprietà uniche, dando vita al prodotto più pratico e leggero mai realizzato da PUMA nella sua missione di essere il brand più veloce al mondo.

Il tessuto in woven presenta una struttura ripstop bidimensionale che assicura resistenza, mentre migliora il movimento del giocatore e riduce radicalmente il peso. Un ulteriore calo del peso è ottenuto grazie a un motivo realizzato appositamente per ridurre il numero di pannelli, dai 4-8 del design convenzionale a 2 pannelli principali, riducendo così anche il numero di cuciture e punti all’interno della maglia. Inoltre, la maglia ULTRAWEAVE presenta una nuova tecnica di stampa per gli stemmi di squadre e federazioni e per il logo PUMA, più leggera e traspirante dei transfer tradizionali.

ULTRAWEAVE mantiene gli standard di performance, durabilità e traspirabilità attraverso proprietà di termoregolazione che assicurano performance ottimali in condizioni estreme. Il poliestere riciclato dryCELL si asciuga velocemente e riduce la ritenzione di acqua, consentendo di ottenere performance ottimali sia da asciutto che da bagnato. La nuova tecnologia è stata applicata alla maglia Home FIGC che verrà utilizzata in occasione del match Italia-Spagna. Lo speciale materiale è stato incorporato nella trama Renaissance dell’attuale maglia Home, per il debutto della maglia PUMA più leggera di sempre in una delle gare più importanti della stagione.