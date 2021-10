La ex fidanzata di Manuel Bortuzzo lo sorprende con una commovente lettera: le parole di Federica

SportFair

E’ andata in onda ieri una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Non sono mancati i momenti esilaranti, così come quelli commoventi e strappalacrime. Ci ha pensato Manuel Bortuzzo a far piangere l’Italia intera con la sua storia da brividi. Ieri il giovane nuotatore ha ricevuto una piacevole sorpresa, una lettera della ex fidanzata Federica.

“Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? Torna ad essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile”, queste le parole di Federica Pizzi, intervenuta poi commossa anche in studio.

“Per come è delineato e definito il nostro rapporto, non mi aspettavo questo gesto. Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla”, ha affermato Manuel dopo la lettera di Federica.