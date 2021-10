Juventus in crisi, in arrivo il provvedimento della dirigenza: “facciamo allenamento, poi vediamo”

SportFair

E’ un momento difficilissimo in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta prestazione contro il Verona, la partita si è conclusa sul risultato di 2-1 e si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Come confermato anche da Massimiliano Allegri, la corsa verso la scudetto sembra già compromessa, in Champions League è vicina la qualificazione agli ottavi, ma si tratta sempre di una competizione molto difficile. Il rischio è quello di concludere la stagione senza trofei.

La dirigenza potrebbe decidere di portare in ritiro la squadra per provare a compattare il gruppo. I bianconeri saranno chiamati da due partite in pochi giorni contro Zenit e Fiorentina. “Sul ritiro vedremo: domani facciamo allenamento, poi vediamo. Ci sono momenti in cui si fa perché deve servire, per riposare, non tanto per punizione. Domani ci ritroveremo e vedremo il da farsi”, ha confermato lo stesso Allegri in conferenza stampa.