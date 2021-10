La prodezza della golf influencer Paige Spiranac, hole-in-one da 135 metri: la causa è nobile [VIDEO]

SportFair

Paige Spiranac è una golf influencer che è diventata molto famosa sui social, in particolar modo su Instagram sono più di 3 milioni i follower. La sportiva si è messa in mostra per le sue qualità sul campo da golf: è stata protagonista di una hole-in-one ovvero buca in un colpo solo. Paige non è una professionista e l’impresa può essere considerata ancora più grande. La pallina è finita in buca da 135 metri nel Glen Arbor Golf Club di New York.

Spiranac stava giocando una partita per la raccolta fondi contro la lotta al tumore al pancreas. Presente anche Gary Player, uno dei più forti golfisti, oggi 85enne. Sua moglie è morta proprio per un tumore al pancreas. La prodezza è stata immortalata dai presenti ed è stata pubblicata sul profilo dell’influencer. La sua reazione è stata incredula. In basso il VIDEO.