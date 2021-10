Juventus-Roma è già caldissima: gomitata di Cuadrado a Vina, graziato il colombiano [VIDEO]

SportFair

La pausa ha permesso alle squadre del campionato di Serie A di ricaricare le batterie, ma non sono comunque mancati gli impegni per i calciatori con le rispettive Nazionali. Sono in corso le partite per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Due protagoniste sono Uruguay e Colombia, le squadre sono scese in campo in un vero e proprio scontro per la qualificazione. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0.

Non sono mancati i momenti di nervosismo, in particolar modo tra Cuadrado e Vina. E’ già caldissima Juventus-Roma, sfida valida per l’ottava giornata, match in programma al rientro della Serie A. Al 63esimo si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere. Il calciatore juventino Cuadrado ha rifilato una gomitata al romanista Vina. Il colpo sembra volontario, ma l’arbitro ha deciso di punire il colombiano solo con il cartellino giallo.