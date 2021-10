E’ della Francia la Nations League: Benzema e Mbappé ribaltano Oyarzabal, la Spagna deve arrendersi

SportFair

La Nations League è della Francia. A San Siro è andata in scena la finale per il primo posto, nell’altra partita l’Italia ha avuto la meglio del Belgio e la squadra di Mancini ha chiuso la competizione al terzo posto. La partita tra Spagna e Francia è stata dai due volti: il primo tempo è stato veramente noioso, mentre nella ripresa si sono registrate tantissime occasioni da gol.

Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nella ripresa le due squadre alzano il ritmo e si registrano occasioni da una parte e dall’altra, la più importante è sul piede di Theo Hernandez ma il tiro si stampa sulla traversa. Gol sbagliato, gol subito. E’ Oyarzabal a portare in vantaggio la squadra di Luis Enrique. La reazione della Francia è immediata: prima Benzema si inventa il pareggio con un tiro a giro, poi Mbappé sul filo del fuorigioco ribalta il risultato. Nel finale occasione per Oyarzabal, ma l’attaccante non riesce a concretizzare. Lloris si supera due volte. Finisce 1-2, trionfo della Francia che vince la Nations League.