La denuncia shock di Elena Santarelli, un hater la tormenta da anni: “augura a mio figlio che torni il cancro” [FOTO]

SportFair

Al peggio non c’è mai fine e sui social se ne vedono ogni giorno di tutti i colori. Sono sempre più numerosi i personaggi famosi che in questi giorni stanno denunciando sui social insulti, minacce e attacchi gratuiti di stalker e hater.

Dopo Alessia Macari e Alice Campello, oggi è Elena Santarelli a pubblicare senza paura nome e cognome dell’hater che periodicamente commenta sotto i suoi post, augurando che al figlio della showgirl torni il cancro.

Elena Santarelli, moglie di Bernardo Corradi, ha affrontanto un momento davvero difficile, a causa della malattia del figlio Giacomo, fortunatamente guarito. L’attrice italiana, che da sempre si è messa in moto per sostenere i piccoli malati di cancro, dopo la sua esperienza negli ospedali per la malattia del figlio, deve fare i conti, però, con dei veri e propri mostri. “Segnalatela in massa(giuliamancin2021 ) cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. @instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in Pace!“, ha scritto a corredo di uno screen dell’ultimo commento dell’hater in questione: ” goditi questi momenti… sai certe cose potrebbero tornare. Comunque il POVERETTO è proprio un CESSO“.