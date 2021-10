L’Italia è ancora sul tetto d’Europa: la gioia arriva dal basket, trionfo della squadra femminile sorde

SportFair

L’Italia ancora una volta sul tetto d’Europa. L’ultima gioia è arrivata dal basket, esattamente la squadra femminile sorde che in finale ha battuto la Russia con il risultato di 63-61. Al settimo cielo il d.t. Beatrice Terenzi: “un cerchio che si chiude perché in casa ci siamo presentate la prima volta, ai Mondiali di Palermo nel 2011, e in casa dieci anni dopo, abbiamo coronato il nostro percorso. Grazie alla Fssi per aver creduto in noi, pensiamo di averli ripagati in questi anni e soprattutto oggi che ci mettiamo al collo la medaglia d’oro”.

Partenza forte della Russia che si porta sul 10-3, all’intervallo lo svantaggio è di 9 punti. Poi la grande rimonta dell’Italia con i punti di Strazzari, Sorrentino e Sautariello.

Decisivo l’intervento del coach Sara Braida: “abbiamo dato una strigliata veemente nello spogliatoio all’intervallo e ricordato che stavano giocando una finale. Eravamo convinte di doverla riprendere dal punto di vista psicologico e non dal punto di vista tecnico perché le informazioni le avevano già tutte, stava vincendo la paura e una volta tornate in campo hanno dimostrato il loro valore”. Poi il sorpasso all’inizio dell’ultimo quarto ed il trionfo finale.