Otamendi e Romero da condannare: Yotun sbaglia il rigore, l’esultanza è antisportiva [VIDEO]

L’ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022 non ha portato indicazioni solo per la classifica, ma si è registrato un episodio che ha fatto molto discutere. In particolar modo ha regalato emozioni la sfida tra Argentina e Perù, 1-0 il risultato finale grazie ad un gol del solito Lautaro Martinez, momento magico per il Toro che si conferma un attaccante di altissimo livello. La squadra di Scaloni ancora al secondo posto della classifica con 25 punti, alle spalle del Brasile.

Al 65′ e sul risultato di 1-0, il Perù ha sbagliato un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Yoshimar Yotun, il calciatore del Cruz Azul ha però sbagliato. I difensori Romero e Otamendi sono stati protagonisti di un gesto non proprio sportivo: subito dopo l’errore si sono avvicinati all’avversario e hanno esultato in modo veemente. Un po’ una provocazione, un po’ uno sfottò: Yotun è riuscito a mantenere la calma nonostante il gesto che ha portato tante discussioni. In basso il video.

Yoshimar Yotun…..the latest psychological victim of Penalty hero Emi Martinez 👾 pic.twitter.com/CL2SYiP5rT — Argentina Football Media (Eng) (@ARG_soccernews) October 15, 2021