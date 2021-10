Khabib e Cristiano Ronaldo faccia a faccia: lo scontro dal… lieto fine [FOTO e VIDEO]

SportFair

Khabib Nurmagomedov, ex lottatore russo di arti marziali, è stato ospite del Manchester United nei giorni scorsi. Giornate ricche di emozioni per l’atleta, grande amico di Cristiano Ronaldo, che ha potuto assistere dal vivo ad un match della squadra dell’attaccante portoghese, per poi incontrarlo ‘dietro le quinte’.

Khabib ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere anche con Pogba, Ferguson e con Rio Ferninad, ma è la scenetta con Cristiano Ronaldo ad aver attirato l’attenzione di tutti i fan. L’ex lottatore russo e CR7 hanno inscenato l’inizio di un incontro, mettendosi faccia a faccia, ma riuscendo a restare seri per pochissimi secondi. L’incontro, poi, è terminato con un divertito abbraccio.

“Lui è il migliore di sempre, continua a fare le tue cose campione, tu ispiri milioni di persone in tutto il mondo”, ha scritto Khabib sui social.